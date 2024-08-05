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16 kişinin boğulduğu kentte tehlikeye davetiye! Gizlenmek için başlarına poşet geçirdiler

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Adana'da yaz başından beri göle veya sulama kanallarına giren 16 kişi boğuldu. Tüm uyarılara rağmen rağmen başlarına kese kağıdı ve poşet geçirerek kanalda yüzen 2 çocuk dikkat çekti.

Adana'da boğulma vakalarına rağmen hala sulama kanallarında serinleyen 2 çocuğun, gizlenmek için başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzmeleri, dikkat çekti.

Haziran ayından bu yana hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, serinlemek için göle veya sulama kanallarına giren 16 kişi boğuldu. Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra belediyelerin havuz sayısını artırmasına rağmen çok sayıda çocuk ve genç, her gün serinlemek için kanallara girmeyi sürdürdü.

Sulama kanallarında serinlemek isteyen çocuklar dikkat çekti

UYARILARA RAĞMEN KANALA ATLADILAR

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde polisin uyarılarına rağmen köprüden kanala atlayan 2 çocuk, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından gizlenmek için de başlarına kese kağıdı ve poşet geçirdi. Bir süre sonra sudan çıkıp tekrar atlayan çocuklar daha sonra uzaklaştı.

Sulama kanallarında serinlemek isteyen çocuklar dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

Fatih Sultan:

12 kişinin boğulması yeterli tedbirlerin alınmadığını gösteriyor

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27
yanıtYanıtla
Alp güneş:

16 kişi yazıyor 12 sayısına nereden ulaştın

yanıt51
yanıt0
adalet adaletiçin:

ölmek isteyene engel olunduğu için nüfus patlaması yaşanıyor

31
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yanıtYanıtla
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