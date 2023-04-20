Sudan'da mahsur kalan 3 Türk makine mühendisi, kurtarılmayı bekliyor

İZMİR'den çalışmak için Sudan'a giden makine mühendisleri Tolga Çelik, Mesut Öndür ve Mustafa Yeşilova, Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışma nedeniyle Hartum'da mahsur kaldı.

İZMİR'den çalışmak için Sudan'a giden makine mühendisleri Tolga Çelik, Mesut Öndür ve Mustafa Yeşilova, Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışma nedeniyle Hartum'da mahsur kaldı. Güvenli bir şekilde tahliye edilmeyi beklediklerini belirten Çelik, "Savaşın durduğu yok. Sürekli silah sesleri duyuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Can güvenliği olmadığı için dışarı çıkmamamızı söylüyorlar" dedi.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışma nedeniyle Hartum ve çeşitli şehirlerinde mahsur kalan ve tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşlar da bulunuyor. Makine mühendisleri Tolga Çelik, Mesut Öndür ve Mustafa Yeşilova 8 Mart'ta beyaz eşya üreten bir firmada çalışmak için İzmir'den Sudan'a gitti. Çatışmalar, 3 arkadaş fabrikada çalışırken başladı. Firma yetkilileri tarafından güvenlik nedeniyle çalışanların dışarı çıkışlarına izin verilmedi. Bir süre diğer çalışanlarla toplantı odasında saklanan Çelik, Öndür ve Yeşilova, daha sonra güvenli olduğu düşünülen apart otele yerleştirildi. 3 makine mühendisi burada iş kıyafetleriyle mahsur kaldı. Çelik, Öndür ve Yeşilova yaşadıklarını anlattı.