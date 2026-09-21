Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamındaki usulsüz işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık edindiği ve 3,5 milyar TL'yi aşkın muvazaalı işlem yapıldığı saptandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlık hukukunu istismar eden yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, ikinci dalga operasyonun sabah saatlerinde düzenlendiğini kaydetti.

İLK DALGADA BABACAN İNŞAAT MERCEK ALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasını hatırlatan Bakan Gürlek, "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemlerin incelendiğini, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığının saptandığını ifade etti. İlk dalgada 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptali sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.

ÜÇ İNŞAAT FİRMASI DAHA İNCELENDİ: 3,5 MİLYAR TL’LİK MUVAZAA

İkinci dalga operasyonda ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının detaylıca incelendiğini belirten Bakan Gürlek, şu bilgileri verdi:

İncelenen satışlar: 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar değerlendirildi ve 274 satış işleminin muvazaalı olduğu ortaya çıkarıldı.

Etkilenen kişi sayısı: Muvazaalı işlemler sonucu aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık kazanma sürecinin devam ettiği saptandı.

Finansal boyut: Toplamda 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldı.

72 GÖZALTI, 30 ŞİRKETE KAYYUM VE MİLYARLIK MALVARLIĞINA TEDBİR

Operasyonun adli ve idari bilançosuna dair detayları aktaran Bakan Gürlek, 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve 72 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Adreslerde ve şirketlerde dijital materyallere el konulurken, usulsüz işlemlerle bağlantılı malvarlıklarına yönelik şu tedbirler uygulandı: "2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır."

VATANDAŞLIKLARIN İPTALİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildiren Adalet Bakanı Akın Gürlek; soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını, operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını ve görev alan kamu personelini tebrik etti. Gürlek, kamu zararının giderilmesi ve suç gelirlerinin takibi hususunda hukukun tüm imkanlarının kullanılacağını vurguladı.