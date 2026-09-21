Haberler

Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var Haber Videosunu İzle
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gültepe Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde bulunan LPG dönüşüm istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi, LPG tankından kaynaklandığı düşünülen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sivas'ta bulunan toptancılar sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

PATLAMA LPG DÖNÜŞÜM İSTASYONUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, bugün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan toptancılar sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki LPG dönüşüm istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın çevrede büyük paniğe neden olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

LPG TANKI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Patlamanın LPG tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeninin, ekiplerin bölgedeki incelemesinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Haber merkezimiz olayı takip ediyor, gelişmeler haberimizde yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Vlahovic'e yapılan hareket penaltı mı? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
İzmir, AK Parti'ye mi geçiyor? Aldığı son kulisi canlı yayında açıkladı

Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada