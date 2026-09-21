Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

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Sivas'ta bulunan toptancılar sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

PATLAMA LPG DÖNÜŞÜM İSTASYONUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, bugün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan toptancılar sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki LPG dönüşüm istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın çevrede büyük paniğe neden olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

LPG TANKI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Patlamanın LPG tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeninin, ekiplerin bölgedeki incelemesinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Haber merkezimiz olayı takip ediyor, gelişmeler haberimizde yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı