Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Sincan ilçesinde akülü aracıyla balon satan engelli gence sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı; genç, 12. Cadde'deki Sanayi Köprüsü'nden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis geniş çaplı arama başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı engelli genç hayatını kaybetti.
Olay, Sincan ilçesi 12. Cadde üzerindeki Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akülü aracıyla balon satarak seyir halinde olan engelli bir gence, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle köprüden aşağı düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı