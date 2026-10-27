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Sudan Büyükelçisi, Faşir'de 1 milyona yakın kişinin kuşatma altında olduğunu söyledi

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Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, Faşir'de yaklaşık 30 aylık kuşatma nedeniyle 1 milyona yakın kişinin silahlı kuvvetlerin havadan ulaştırdığı yardımlarla yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Eltayeb, insanların ağaç kabuğu yemek zorunda kalacak kadar gıdaya erişemediğini belirtti.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Faşir'de yaklaşık 30 aylık kuşatma nedeniyle 1 milyona yakın kişinin, silahlı kuvvetlerin havadan ulaştırdığı yardımlarla yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "İnsanlar ağaç kabuğu yemek zorunda kalacak kadar gıdaya erişemiyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Ankara'daki merkezinde Sudan'a ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Eltayeb, uluslararası toplumun Sudan'daki çatışmalara yaklaşımını eleştirerek, hükümet güçlerinin Faşir'deki kuşatmayı kırmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Eltayeb, Faşir'in yaklaşık 30 aydır tam kuşatma altında olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 1 milyon kişi, silahlı kuvvetlerin havadan ulaştırdığı yardımlarla yaşamını sürdürüyor. İnsanlar ağaç kabuğu yemek zorunda kalacak kadar gıdaya erişemiyor." ifadelerini kullandı.

Sudan hükümet güçlerinin Faşir'deki kuşatmayı kırmak için 200'ün üzerinde girişimde bulunduğunu aktaran Eltayeb, "Bu olayın çözülmemesi noktasında uluslararası toplumun tarafgirliği söz konusu." diye konuştu.

"Faşir'de meydana gelen şey soykırımdır"

Eltayeb, Sudan'daki isyancı güçlerin yabancı ülkeler tarafından desteklendiğini öne sürerek, dış güçler olmadan isyancılar ilerleme sağlayamacağını savundu.

Silahlı unsurların Faşir'de belirli kabileleri özellikle hedef aldığını savunan Eltayeb, "Faşir'de meydana gelen şey bir soykırımdır." ifadesini kullandı.

Faşir ve Darfur'da kaç kişinin hayatını kaybettiğinin bilinmediğini belirten Eltayeb, şunları kaydetti:

"BAE baskısı nedeniyle Sudan, katliama dair raporları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) aktaramıyor. BAE, silahlı unsurları destekliyor ama bu kanıtlanmadığı için uluslararası toplum da bir şey yapamıyor."

Türkiye'ye Sudan'a verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Eltayeb, "Sudan için adalet arıyoruz." dedi.

Faşir'de kuşatma sonrası ağır tablo

Mayıs 2024'te kuşatma altına alınan Faşir, 26 Ekim 2025'te Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçti.

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi olan kent, HDK'nin kontrolü ele geçirmesinden önce Darfur bölgesinde Sudan ordusunun elinde kalan son büyük kent konumundaydı.

Kuşatma boyunca gıda ve sağlık malzemelerine erişimin giderek zorlaştığı kentte, temel ihtiyaç maddelerinin tükenmesi nedeniyle siviller ağır insani koşullarla karşı karşıya kaldı.

BM İnsan Hakları Ofisine göre, HDK'nin kenti ele geçirmesinin ardından düzenlenen saldırıların ilk 3 gününde 6 binden fazla kişi öldürüldü.

HDK'nin kontrolü ele geçirmesinin ardından kentte sivillere yönelik öldürme, zorla yerinden etme, işkence ve cinsel şiddet iddiaları gündeme geldi.

BM, kadınlar ve çocuklar da dahil sivillere yönelik şiddetin sürdüğü, infaz ve cinsel şiddet olaylarına ilişkin raporlar alındığı konusunda uyarıda bulundu.

Faşir ve çevresindeki yerleşimlerden 26 Ekim 2025 ile 1 Mart 2026 arasında yaklaşık 138 bin 200 kişi yerinden edildi. Savaş öncesinde bir milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte bugün 70 binden az kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

Kentte güvenlik sorunlarının yanı sıra gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar da devam ediyor. HDK'nin kontrolü ele geçirmesinin ardından çok sayıda sivilin kentten kaçmak zorunda kalması, Darfur'da zaten ağır olan insani krizi daha da derinleştirdi.

Kaynak: AA
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