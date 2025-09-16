Suat Özçağdaş: "milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Onun Çevresindeki Bu Cihannümacı Klik, Bugün İtibarıyla Türkiye İçin Bir Beka Sorunudur"

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e zorunlu eğitimin kaldırılması tartışmalarına ilişkin, "Öğrencilerimize temel yeterlilikleri bile kazandıramıyorken zorunlu eğitimin uzun olduğunu nasıl iddia ediyorsunuz? Yaygınlaştırmayı planladığınız meslek ortaokullarıyla çocuk işçiliğini meşrulaştırma ve karma eğitim ilkesine saldırma dışında ne hedefliyorsunuz" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de zorunlu eğitimin kaldırılması tartışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eğitim derneklerini eleştiren Özçağdaş, çocukların okuldan koparılarak ucuz işgücü haline getirilmesine tepki gösterdi. Özçağdaş'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir süredir kendisi ve kendisine yakın olan kişi ve kurumlar tarafından toplumda bir tartışma başlatma çabası içerisinde. '5 Eylül'de 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılmasını arzu etmiştik. Yıl içinde tartışmaları yapıldı, çok farklı kesimler tartıştı. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu' demiş ve eklemiş, 'Siyasi muhalifler, sanki onların fikrini almak zorundaymışım gibi davranıyor. Sizin fikrinizi almak zorunda değilim. Kendinizi bu kadar dominant, belirleyici pozisyonda hissetmenizi, otoriter bir tavır içerisinde olmanızı anlamıyorum' demiş. Demokrasiden nasibini almayınca bu işler böyle olur. Aynı Yusuf Tekin, yine 13 Eylül'de, 'Kesintisiz eğitim dayatması, 4+4+4 ile ortadan kalktı. Ortalama okullaşma seviyesi OECD ortalamasının üzerine çıktı. Kız çocuklarının eğitimi yüzde 98'e kadar çıktı' gibi gerçeğe dayanmayan açıklamalar yapmış.

Türkiye'deki okullaşma oranları 2012 yılında yüzde 98,86'dan yüzde 95'e düştü ilkokullarda. Ortaokul düzeyinde bu oran yüzde 93'ten yüzde 91,45'e geriledi. Liselerde ise kendisinin Bakan olmasından önce yüzde 91,7'den yüzde 87,97'ye düştü. Bu hesapla yüzde 98'lik bir okullaşma oranı yok. 2024 yılında Türkiye'de yaklaşık 612 bin 161 çocuk zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul dışında ve her 4 çocuktan 3'ü 14-17 yaş aralığında.

"Patronların ucuz işgücü istemesi dışında nasıl bir gerekçeniz var"

Zorunlu eğitimle ilgili konuşmalar yapanlar kimler? Enderun Özgün Eğitimciler Derneği demiş ki, '12 yıllık zorunlu eğitim dayatması, çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük engel.' Memleket ekonomisini batırmışlar, evlenmek isteyenler evlenemiyor ama zorunlu eğitimmiş yuva kurmaları önündeki engel. 3 yıla düşürülmeliymiş, ülkemizde büyük çapta ara eleman eksiği varmış, bu açığın kapatılması için zorunlu eğitim azaltılmalı, MESEM'ler çoğaltılmalıymış. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ymuş bunların temelini oluşturan. Berat Albayrak'ın kurucusu olduğu NUN Eğitim Kültür Vakfı'nın yapılanması Enstitü Sosyal demiş ki, 'Bu zorunlu eğitimin azalması lazım. Okuldan çıkmadan çocuk olgunlaşmaz. Uzun eğitim sürecinde bu mümkün olmuyor' demişler. AKP'ye yakınlığıyla bilinen, MÜSİAD kurucularından olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç demiş ki, 'Mesleki Eğitim Merkezi'ne ağırlık verelim. İşbaşı eğitim programlarında ödenen cep harçlıklarını artıralım. Mesleklerin kendi içinde statü sıralaması olmaz, bakalım' demiş. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, Yeni Şafak'ta demiş ki her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremezmiş. Bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulamaymış. 'Gençlerimiz işgücüne daha erken katılmalı, eğitim zorunluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerili piyasaya daha hızlı adapte olmalılar. Tornacı, teknisyen, kalifiye eleman bulunamıyor, ara eleman krizi var; bu da üretini doğrudan etkliyor' demiş. Eğitim Bir-Sen, anketler yapmışlar, herkesler karşıymış buna. Genel Başkanları demiş ki, 'Bazı Avrupa ülkelerinde bu sürenin 12-13 yıl olduğu görülüyor ama daha düşük olanlar da var. Türkiye'de bunu bir tartışmak lazım' demiş.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kamuoyu diye yutturmaya çalıştığı, 'farklı kesimler tartıştı' dediği; Eğitim Bir-Sen, MÜSİAD, İstanbul Ticaret Odası, Enstitü Sosyal, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu, Medeniyet Enstitüsü, Yeni Akit, Yeni Şafak, Milat gazetesi, Şuurlu Öğretmenler Derneği... Bu yaşadığımız bir tiyatro olsaydı en fazla gülüp geçebilirdik ya da oyunu terk edebilirdik ama milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyecek olan bir konuyu konuşuyoruz. Uygulayamadığınız zorunlu eğitimle ilgili ne gibi bir sorun tespit ettiniz? Patronların ucuz işgücü istemesi dışında nasıl bir gerekçeniz var? Öğrencilerimize temel yeterlilikleri bile kazandıramıyorken zorunlu eğitimin uzun olduğunu nasıl iddia ediyorsunuz? Yaygınlaştırmayı planladığınız meslek ortaokullarıyla çocuk işçiliğini meşrulaştırma ve karma eğitim ilkesine saldırma dışında ne hedefliyorsunuz? Hang mesleğin illa 10 yaşında ortaokul düzeyinde öğrenilmesi gerekiyor? Amaç çocuk işçilik değilse bu çocukların en az iki kademe boyunca eğitim almalarını gerektiren ara eleman hangisidir? Sermayenin bir türlü bulamadığı bu nitelikli ara elemanları gerek 18 yaşından büyük, ortaöğretimini tamamlamış, eğitimine devam etmeyen gençlerimizin öğrenmesine ve yapmasına engel olan nedir?

"Mesleki ve teknik anadolu liselerini azaltıyorsun, din öğretimini artırıyorsun"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, onun ideolojik saplantılı irili ufaklı dernek ve vakıfları ve ona destek olan ucuz işgücü peşindeki patronları Türkiye'ye yalan söylüyorlar. Türkiye'de açıköğretimde toplamda 1.2 milyon öğrenci var. Mesleki açıköğretimde 44 bin öğrenci var. Mesleki ve teknik okullarda 1.7 milyon öğrenci var. Okul dışında kalmış 612 bin öğrenci var. MESEM'lerde 464 bin öğrenci var. Toplamda 4 milyon 50 bin öğrenci şu anda konuştuğumuz kısaltılacak zorunlu eğitim kapsamında değil. Bu 4 milyon öğrenciden en iyimser hesapla 1 milyon nitelikli ara eleman bulamamışlar. 4 milyon zorunlu eğitim kapsamının dışında olan, bir biçimde mesleki ve teknik eğitimle ilişkili bu öğrencilerin arasından nitelikli eleman yetiştiremiyorlarmış. Türkiye'de TÜİK verilerine göre ne eğitimde ne işte olan 4 milyon 666 bin daha genç var. Yani 9 milyon genç var. Bu 9 milyon gencin içinden 1 milyon nitelikli ara eleman yetiştirmeyi düşünmüyorlar. Utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan yalan söyleyerek zorunlu eğitimdeki öğrencilerin sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Böylesi bir pişkinlik, böylesi bir sahtekarlık, böylesi bir mal, mülk gözü dönmüşlüğü yeryüzünde başka hangi ülkeye gelmiştir bilinmez.

Nitelikli ara eleman bulamayanlar, mesleki ve teknik öğretimde yer alan okulların oranını yüzde 26,3 azaltmışlar. Mesleki ve teknik eğitim okullarını kapatıyorsun, sonra çıkıp ' Türkiye'de nitelikli ara eleman sorunu var' diyorsun. Din eğitiminde yüzde 143 artırmışlar okulları. Mesleki ve teknik anadolu liselerini azaltıyorsun, din öğretimini artırıyorsun. Genel orta öğretimde artış sadece yüzde 9. 10 milyon genç dışarda kalırsa ne yapacak? Onları bekleyen şey ümitsizliktir, hayal kırıklığıdır. 10 yaşında bir çocuğu bilginin bu kadar hızlandığı bir çağda meslek seçmeye zorlamak, onu bir alana hapsetmek bir insanlık suçudur. Bu ülkenin bir suça sürüklenen çocuk sorunu var. 2023 yılında herhangi bir güvenlik birimine gelen çocukların karıştığı olay sayısı 537 bindi. 2024 yılında bu 612 bin çocuk oldu. Bunların 279 bini mağdur, 202 bini suça sürüklenmiş. 2010 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 83 bin 983'tü, mağdur olan çocuk 76 bindi. İnanılmaz bir yükseliş var. Zorunlu eğitimi ortadan kaldırırsanız, bu çocukları da sokağa salarsanız eldeki 8.7 milyona nitelikli ara eleman olarak yetişecekleri fırsatlar sunmadığınıza göre, yeni gelecek 1.2 milyona da sunamayacağınız ortadayken bu 10 milyon çocuk umutsuz, beklentisiz, hayalsiz ne yapacaklar?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun çevresindeki bu cihannümacı klik, bugün itibarıyla Türkiye için bir beka sorunudur. Türkiye'nin zorunlu eğitimle ilgili bir sorun yoktur. Türkiye'nin AK Parti gibi her seçimde 5 yaşı zorunlu eğitime dahil edeceğini söyleyen ama utanmadan okul öncesindeki çocukların yemeğini iptal eden, okul öncesinden velilerden para toplamayı standart hale getiren bir iktidarı vardır. Sorun bu iktidardır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sen ve ekibin bu ülkenin geleceğinin düşmanısınız. Seninle mücadele etmeye devam edeceğiz."