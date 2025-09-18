ST Endüstri Zirveleri fabrikalarla tedarikçileri Gebze'de buluşturdu

BU yıl Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen ST Endüstri Zirveleri, 'Verimlilik Masası' temasıyla üretici firmalarla tedarikçileri aynı masada buluşturdu. 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen zirvede üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik odağındaki konular ön plana çıktı.

Otomasyon, dijitalizasyon, enerji ve fabrikaların deprem dirençli hale getirilmesi konularında üç gün boyunca çeşitli sunumlar yapıldı. Katılımcı firmaların stantlarında uygulama örnekleri yer aldı.

8 BİN 194 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Katılımcı firmalar standlarında en yeni çözümlerini sergilerken, panellerde ziyaretçiler de söz alarak deneyimlerini paylaştı. Etkinlik boyunca yapılan görüşmeler ve iş birlikleri, üretim sanayisinin geleceğine yön verecek adımların atılmasına katkı sağladı. Zirveleri 13 ilden gelen 8 bin 194 kişi ziyaret etti.

İNTERAKTİF PANELLERE BÜYÜK İLGİ

Toplam verimlilik ekseninde düzenlenen zirveler, klasik fuar anlayışının ötesine geçerek uygulama odaklı sergi alanları, panel oturumları ve interaktif paneller ile ziyaretçilere yeni bir deneyim sundu. Fabrikalardaki teknik ekipler, mühendisler ve üretim profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, ziyaretçilerine çözüm odaklı içerikler sunarak sanayinin geleceğine ışık tuttu.

4 ZİRVE, BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN KONULAR

Verimlilik Masası temasıyla birbirini tamamlayan dört sektörel zirve bir arada gerçekleştirildi. Buna göre;

10. Robot Yatırımları Zirvesi'nde robot teknolojileri, AMR çözümleri, insan-robot iş birliği ve yatırım geri dönüşleri ile üretimde hız ve esneklik öne çıktı.

8. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nde dijital ikiz, siber güvenlik, otomasyon ve veri analitiği uygulamaları sanayide dönüşüm örnekleriyle sergilendi.

6. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi'nde güneş enerjisi, karbon emisyonu, enerji depolama sistemleri ve sürdürülebilir enerji çözümleri tartışıldı.

3. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi'nde sanayi yapılarında güvenlik ve üretimi durdurmadan güçlendirme projeleri gündeme taşındı.

ST Endüstri Zirveleri, 2026 yılında da sanayinin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturmaya devam edecek.

Zİrveye katılan Advantech Türkiye İstanbul Bölge Satış Müdürü Caner Soydan şu değerlendirmede bulundu:

"Standımızda sergilediğimiz özellikle Edge AI ve yeni nesil otomasyon çözümlerimiz, zirve boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Zirve sayesinde birçok değerli sektör profesyoneliyle tanışma, iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve sektördeki yenilikleri yakından takip etme imkanı bulduk."

Arge Bilişim Genel Müdürü Hulisi Ayluçtarhan ise "Ziyaretçilerin özellikle yapay zeka tabanlı çözümlerimiz, çizelgeleme modülümüz, MES modüllerimiz ve ERP modüllerimize yoğun ilgi göstermesi bizi memnun etti. Zirve sayesinde hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi pekiştirdik hem de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık" dedi.

Cordia'nın sahibi İsmet Öztürk de "Böyle bir zirvede özellikle deprem ülkesi olmamızdan dolayı dayanıklı binalar ve güçlendirme gereken yapıların süreçlerinde inşaat sektörüne hitap eden, doğru ve dayanıklı ürün gamlarımızın tanıtımı için bizim için çok için çok bir fırsat olmuştur" diye konuştu.

CRP Dobot Satış Müdürü Uğur Saraç ise "Bugüne kadar Crp Robot olarak katıldığımız fuarlarda işin sadece ürün satışı tarafında değil, uygulama tarafındaki yeteneklerinizi de sergileme şansımız olmuştu. Bu fuarda da gelen ziyaretçilerin ürün ve uygulama taleplerine en iyi yanıtları verebileceğimizi hem onlara sunduğumuz çözümler ile yeme de ürünlerimizin yetenekleri ile göstermeyi başardık" dedi.

Dostel Satış ve Pazarlama Müdürü Özen Erdinç Sevcan da "Dostel Otomasyon ve Delta Electronics Türkiye olarak katıldığımız Robot Yatırımları Zirvesi, yalnızca üretim prosesleri çözümlerimizi tanıttığımız bir platform değil; aynı zamanda sektörle bilgi alışverişinde bulunduğumuz, iş birliklerini geliştirdiğimiz bir ortam oldu" ifadelerini kullandı.

Egebimtes Üretim Yönetim Sistemleri Direktörü Alp Atay ise "Zirvede, MAS+ Akıllı Fabrika Çözümleri olarak 'Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Gelecek' teması ile yerimizi aldık. Yapay Zeka ve Dijital İkiz bu yıl katılımcıların en çok dikkatini çeken çözümlerimiz oldu" diye konuştu.

Esa Makina Key Account Manager Seçkin Ayçetin da "Zirve, yeni iş bağlantıları kurmamıza ve mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmemize önemli katkı sağladı. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği çözümlerimiz arasında Fiam'ın yeni titreşimsiz vida besleme sistemleri, E-Tensil elektrikli vidalama çözümleri ve BalTec perçinleme teknolojileri öne çıktı" dedi.

Fornax Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Küçükali ise "Fuarda tanıttığımız Fonexora Studio platformu, üretim tesislerine yönelik geliştirdiğimiz sürükle-bırak mantığıyla çalışan hızlı uygulama geliştirme ortamı olarak ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı" diye konuştu.

Geoking Geoteknik Mühendisi Hasan Mert Uğur da "Ziyaretçiler en çok iksa, kazı destek sistemlerimiz ve temel altı zemin iyileştirme çözümlerimiz ve mevcut yapıların güçlendirilmesine yönelik mühendislik hizmetlerimize ilgi gösterdi" ifadelerini kullandı.

GOLDSTEİN Carbon Proje Direktörü Borga Köprülü; "Zirve süresince yalnızca çözümlerimizi tanıtmakla kalmadık; aynı zamanda Türkiye'de karbon piyasasına ilişkin güncel mevzuat gelişmelerini ve bu alandaki süreçleri de aktarma imkanı bulduk. Mevzuata dair yaptığımız değerlendirmeler, katılımcıların sektörel dönüşümü ve güncel yönelimleri daha iyi kavramalarına katkı sağladı."

KLUG-SUMATO Founder Hakan Türkekul; "Zirve bizim için çok verimli geçti. Ziyaretçilerimizin en çok ilgisini, Dobot kolaboratif robotları ve Kemppi kaynak makineleriyle geliştirdiğimiz cobotic welding çözümlerimiz çekti. Yerli mühendislik gücümüzle üretime sağladığımız hız, kalite ve esneklik ön palan çıktı."

KONZEK TEKNOLOJİ CEO'su Erdal Baş; "Endüstri 4.0 Zirvesi bizim için oldukça verimli geçti. Üretken yapay zeka çözümümüz Retmes mIQ'yu bir lansman tadında tanıtma fırsatı bulduk. Üretici firmalar, operatör verimliliği, anomali tespiti ve makinelerle anlık etkileşim gibi işlevleri deneyim alanında birebir test ettiler."

MAPEİ TÜRKİYE Yapı Grubu Ürün Müdürü Ali Ülker; "Zirve ziyaretçileri tarafından en çok ilgi gören Mapei çözümü normal, öngermeli ve betonarme, çelik, kagir veya ah?aptan yapılmı? binaların onarımı, statik ve sismik iyile?tirmesi için özel olarak formüle edilmi? çok yüksek dayanımlı elyaf ve epoksi matrisleri içeren Mapei bina güçlendirme sistemi FRG sistem oldu."

MCS GROUP İş Geliştirme Müdürü Yağmur Yıldız; "Özellikle üretim hatlarının dijital ikizleri, anlık alarm yönetimi ve karar destek sistemlerine yönelik çözümlerimize gösterilen yoğun ilgi, sektördeki ihtiyaçlara doğru cevaplar sunduğumuzu gösterdi."

MESERİ Şirket Sahibi Moiz Meseri; "Fuarda tanıtımını yaptığımız Süperkapasitör depolama teknolojisi ile deniz taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayan Ventofoil dikey kanat teknolojisi çok ilgi gördü."

MİS OTOMASYON Şirket Sahibi Mehmet Akyüz; "Standımızda MIS-PICK® ve 3D kamera sistemleri ile kutu içinden parça uygulamalarımızı sergiledik. Ayrıca MIS-INSPECT® 2D yapay zeka destekli çözümlerimizle parça alma-bırakma, robot üzerinde kalite kontrol ve hata tespit uygulamalarını tanıttık. Bunun yanında çuval ve kutu taşıma, depaletleme uygulamalarımız da yoğun ilgi gördü."

MONİTEYE Account Lead Merve Yücel; "Zirvede ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken konular, üretim süreçlerinde verimliliği artıran OLE (Genel Hat Verimliliği) analizlerimiz ile iş sağlığı ve güvenliği tarafında sunduğumuz kişisel koruyucu donanım takibi ve forklift-çalışan etkileşimi çözümlerimiz oldu."

MURRELEKTRONİK Uygulama Mühendisi Kerem Dersir; "Fuar boyunca, endüstriyel otomasyonun geleceğine yön veren çözümlerimiz hakkında ziyaretçilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. IO-Link sistemlerimiz, saha düzeyinde esnek haberleşme, kestirimci bakım ve veri odaklı üretim kabiliyetiyle büyük ilgi gördü."

PEMS AR-GE Mühendisi İbrahim Ethem Başköse; "Zirvede ziyaretçilerimize, çalışmaya hazır durumda bekleyen jeneratörlerde kullanılan ısıtıcıların yılda yaklaşık 6.016 saat çalıştığını ve bunun ciddi bir enerji tüketimine yol açtığını aktardık. Ziyaretçilerin çoğunun bu tüketimden haberdar olmadığı gözlemledik."

POLO OTOMASYON Genel Müdürü Oral Sertbulut; "Zirveye diğer katılımcılardan farklı bir ürün grubu ile katılım sağladık. Özellikle Tridex Delta Robot ve AGV çözümlerimizi standımızda sergilememiz, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Fuarda yalnızca ürünlerimizi tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda otomasyon ve verimlilik alanında sunduğumuz yenilikçi çözümleri de paylaşma fırsatı bulduk."

PROMANAGE Promanage Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Özden; "Yapay Zeka Ajanları Çağı ProManage ile Başladı" mottosu ile hazırladığımız standımıza ziyaretçilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi, üretimde yapay zeka tabanlı çözümlerin artık bir tercih değil ihtiyaç haline geldiğini ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir destek olarak algılandığını gösterdi."

RENWORLD Founder & Ceo Gökhan Durukan; "Zirvede ziyaretçiler, enerji verimlilik analizi ile kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmetlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bunun yanı sıra, ana uzmanlık alanımız olan güneş enerji santralleri özelindeki hizmetlerimiz de dikkat çekti."

SCHMALZ Genel Müdürü M.Tahir Kavak; "Esnek üretim süreçlerine katkı sağlayan robotik otomasyon çözümlerimiz, yeni nesil akıllı taşıma sistemlerimiz ve veri analizi yapabilen vakum teknolojilerimiz ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü."

STAUBLİ Stäubli Türkiye Robotik Direktörü Bahadır Kılıç; "Zirve'deki standımızda başta yeni lansmanı yapılan ürünümüz FL1500 karşı ağırlıklı forklift, robotik takım değiştirici sayesinde iki farklı uygulama gerçekleştiren bir 6 eksenli robot içeren performans hücremiz ve Stäubli'nin en yeni dijital çözümlerini deneyimleme fırsatı sağlayan sanal devreye alma alanımız oldukça dikkat çekti. "

STC Makina Mühendisi Turgay Kaya; "Ziyaretçilerimizin en yoğun ilgisini Fipa vakum sistemlerimiz ve Grip Robot ekipmanlarımız gördü. Özellikle esnek üretim hatlarında sağladığımız hızlı adaptasyon ve güvenilir tutma çözümleri, birçok firmanın dikkatini çekti."

TRANE Sales Engineer Equipment Yiğit Tosun; "Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı çözümlerimizin yoğun ilgi görmesi bizi memnun etti; özellikle ısı pompası teknolojilerimizle karbon salımını azaltmaya ve enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalarımızın dikkat çekmesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi."

TREX Genel Müdür Yardımcısı Halil Çınarlı; "Katılımcılar özellikle trexMOP ile üretim operasyonlarında elde ettikleri esneklik, anlık veri takibi, üçüncül sistemlerle kolay entegrasyon ve kullanıcı dostu görsel raporlar ile verimlilik artışı ve kayıpların azaltılması temin ederek yatırımlarını ne kadar hızlı geri alabileceklerini deneyimlemiş oldular."

YASKAWA Pazarlama ve İş Süreçleri Müdürü Can Ertaç; "Bu sene Robot Yatırımları Zirvesinde özellikle robota olan ilginin farklı endüstrilere de artarak yayıldığını gözlemledik. Ayrıca her uygulama için ihtiyaca özel robot modellerimiz ile kendi özel makinasını yapmak isteyenler için başta iCube olmak üzere geniş kontrolcü ve servo motor ürün gamımız ilgi gördü."