Sosyal medyada 'tek kelimelik tweet' akımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok siyasi katıldı

Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı bir anda gündem oldu. Yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, tek kelimelik paylaşımda bulundu. Siyasiler de çok geçmeden akıma destek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımlara binlerce yorum geldi.

Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de destek oldu.

CUMHURBAŞKANI 'TÜRKİYE' DEDİ

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Zam' kelimesiyle akıma katıldı. Akşener de, "Hürriyet" dedi.

İNCE, DAVUTOĞLU VE KOCA DA TWEET ATTI

Akıma katılan diğer siyasilerin paylaşımları ise şöyle oldu: Muharrem İnce 'Memleket', Davutoğlu 'Seçim', Fahrettin Koca 'Sağlık.' Mansur Yavaş 'Ankara'.

İşte siyasiler tarafından yapılan o paylaşımlar:



