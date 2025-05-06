Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Yozgat'ın Çekerek ilçesi yolunda seyreden kamyonetin kasasında ipte boynundan asılı halde olan köpeği gören kişi, cep telefonuyla o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu görüntünün köpeğin kamyonet kasasında bağlıyken atlaması sonucu oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilimiz sınırları içerisinde seyir halinde olan bir kamyonete bağlanmış köpek videosuyla ilgili Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

"KAMYONETİN KASASINDAN ATLATMIŞ"

Tepki çeken görüntülerin ardından büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan köpeğin sahibi Furkan Yücel açıklama yaptı. Yücel, her sene olduğu gibi bu sene de hayvanlarını, köylerine yaylaya otlatmaya çıkardığını söyledi. Yücel sonrasında gelişen kısmı şu şekilde anlattı:

"Kamyonete binip ilçeden gerekli eşyaları alıp kamyonetimize yükledik. Videoda gözüken köpeğimle birlikte 5 tane daha köpeğim var. Hepsini birlikte yükledim. Bu köpeğim de zaten bilindiği üzere dişi bir köpek. Bir tane de yavrusu var. Yavrusu ezilmesin diye yavrusunu yaylaya taksiyle gönderdim. Bu köpek de yavrusu yanında olmadığından endişelenip kendisini kamyonetin arasındaki boşluktan atmış. Köpeğim, kamyonetin kasasında tasması ve zinciriyle kaçmaması için bağlıydı. O hayvan da kendini oradan atınca asılı kalıyor. Hayvan kendini atar atmaz arkadan gelen araç videoya alıyor ve paylaşıyor. O esnada biz hayvanı kurtarıyoruz. Onda bir sorun yok."

"VİDEOMUZU ÇEKENE KADAR NEDEN GELİP BİZİUYARMADI?"

Videoyu çeken kişinin sebep olduğu yanlış anlaşılmadan dolayı zor duruma düşen Yücel, bu duruma yol açan kişiye seslendi. Yücel, "Şimdi o arkadan gelen araca söyleyeyim, videoyu çekene kadar gelip bizi uyarıp müdahale ettirebilirdi. Ayrıca ona şikayette bulunacağız. Köpeğimizin sağlık durumu iyi. Köpeğe eziyet etmek, köpeğe kötü düşünce söz konusu değil. Hele benim gibi bir insan böyle bir şeyi düşünemez de yapamaz da. Böyle bir şeyi ben görsem ilk tepkiyi ben veririm. Bu işi yapanlar bilir. Bu köpekler bizim burada can güvenliğimizi sağlıyor. Burada bizlerden de önemli olan köpeklerimiz. Sabaha kadar biz onlara güvenip uyuyoruz. İşkence etmem söz konusu değil. Beni Yozgat'takiler, Çekerek'tekiler bilir. Benim kadar köpek sevdalısı birisi de yoktur" diyerek tepki gösterdi.

"HAYVAN BESLEYEN BİRİYİM"

Hayvanları sevip gözettiğini belirten Yücel, "Hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Onlara gözümüz gibi bakarım. Eziyet etmem söz konusu bile değil. Bunu söylemeyi doğru bulmasam da ben işimden arta kalan zamanlarda lokantalardaki fazla yemekleri toplayıp dağda bayırdaki aç köpekleri besleyen biriyim. Olumsuz görüntüleri yayan kişiler şimdi bu söylediklerimi de yayınlarsa sevinirim" şeklinde konuştu.