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Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı

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Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde oturduğu belirlenen kadının evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan M.K. adlı kadın gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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