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Yakın çevresini dolandıran fenomen Kıvanç ve Beril Talu'nun 195 yıla kadar hapsi istendi

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Yakın çevresini reklamcılık şirketi aracılığıyla 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 195'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verilen sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu 3 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturmayı tamamladı.

REKLAM YAPMA VAADİNDE BULUNMUŞLAR

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç şüpheli sıfatıyla, 13 kişi ise müşteki olarak yer aldı. İddianamede, sanıklar Kıvanç ve Beril Talu'nun öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatıldı. Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydedildi.

Sosyal Medya Fenomenlerine 195 Yıl Hapis Cezası İstemi

SAADET ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları aktarıldı. Sanıkların bu kapsamda ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri belirtilen iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka müştekileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri kaydedildi.

TALU ÇİFTİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Beril Talu beyanında, 10 yıldır iletişim ve pazarlama çözümleri şirketinde çalıştığını, ilgilendiği projeler nedeniyle şirkete fatura edilmemiş bedellerin ödenmesini kendisinden talep ettiklerini, bu nedenle istifaya zorlandığını ve şirkete olan borcunu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini öne sürdü. Ayrıca eşi Kıvanç Talu adına kayıtlı olan Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. şirketinin üstlendiği işlerin yapımcılığını yaptığını anlatan Beril Talu, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu, işi yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını aktardı.

"TEHDİDE MARUZ KALDIĞIMIZ İÇİN YURT DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIK"

Müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını savunan Beril Talu, müştekilerden yalnızca borç aldıklarını, eşi Kıvanç ile gizlilik çerçevesinde yürütülen projeleri olduğu için kimseye ortaklık teklif etmelerinin mümkün olmadığını savundu. Tutuklu sanık Beril Talu, eşi adına kayıtlı reklam organizasyon şirketinin öncesinde kendisinin ve eşinin sigortalı çalışmasının olması nedeniyle babası adına kayıtlı olduğunu, müştekileri dolandırma kasıtlarının olmadığını, tehdide maruz kaldıkları için yurt dışına çıkmak zorunda kaldıklarını, yurt dışına çıkmadan önce babasının kredi çekip kendisine verdiğini, bu parayı borç aldığı 3 kişiye verdiğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü.

Sosyal Medya Fenomenlerine 195 Yıl Hapis Cezası İstemi

"KİMSEYİ KANDIRMADIK BORÇLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Tutuklu sanık Kıvanç Talu da ifadesinde, Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Reklam Ltd. şirketini devraldığı dönem ve öncesinde devam işlerinin olduğunu, bu işlerin bir kısmını tamamladıklarını ancak tamamlanmayan projeler için sermayeye ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle sektörde benzer işler yapanlardan ve arkadaşlarından borç para almak zorunda kaldıklarını kaydetti. Borçları ödeyemedikleri ve projeleri gerçekleştiremedikleri için borçlarının daha da arttığını kaydeden Kıvanç Talu, müştekilerin ise bu durumu kullanarak verdiklerinden fazla para istediklerini iddia etti. Kıvanç Talu, kimseyi kandırmadıklarını, borçlarının arkasında olduklarını, ödeme aldıkları kişilerin tehdit etmeleri nedeniyle yurt dışına kaçtıklarını ve yurt dışında paraya ihtiyaçlarının olması nedeniyle telefonlarını sattıklarını öne sürdü.

Sanık Ertan Koç da söz konusu Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Reklam şirketinin kurucusu olduğunu, şirketin idari ve mali işlerini yaptığını, şirketin reklam yüzünün damadı Kıvanç Talu olduğunu, şirketi 2023 yılının Kasım ayında Kıvanç Talu'ya devrettiğini, kızı ve damadının reklam faaliyeti kapsamında müştekilerden borç aldığını, kendisinin bu husustan haberi olmadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sosyal Medya Fenomenlerine 195 Yıl Hapis Cezası İstemi

SANIKLARIN 195'ER YIL HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı vurgulandı. Sanıkların bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Karakutu:

Her evde var birtane öyle. Bizde de vardı paramızı mutfak dolabı olarak 3 yıl sonra geri alabildik : ))

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