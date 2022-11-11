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Türkiye'nin tahıl ambarında kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Güncel Haberler

Trakya son yılların en kurak dönemini yaşarken, Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici yağmur duasına çıktı. Ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağışın düştüğü bölgede üretici, yağmur yağması için dua etti.

Türkiye'nin tahıl ambarı Trakya'da son yılların en kurak ekim ayı yaşandı. Bölgede üreticiler 15 Ekim'de başlayacakları buğday ekimini kuraklık nedeniyle geciktirirken, bazı üreticiler kuru toprağa ekimlerini yaptı. Trakya genelinde ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağış düştü.

YAĞMUR DUASINA ÇIKTILAR

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde üretici, kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğinde yapılan etkinlikte yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın yanı sıra çok sayıda üretici katıldı. Etkinlikte Kuran'ı Kerim okundu, üreticiler ellerini yağmur için semaya açtı. Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından üreticiler tarlalarındaki işlerine geri döndü.

İşte Edirne'deki yağmur duasından kareler;

Türkiye'nin tahıl ambarında kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Türkiye'nin tahıl ambarında kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Türkiye'nin tahıl ambarında kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Türkiye'nin tahıl ambarında kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trakya Bölgesi Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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