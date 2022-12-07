Son Dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırı

Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından bıçaklanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

"BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" dedi.

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