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Son Dakika! Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu

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Son dakika! Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Komuta kademesi belirlenirken; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olurken; Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu iseHava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak olduGenelkurmay Başkanı Metin Gürak

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Metin Gürak Güncel Haberler Son Dakika

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