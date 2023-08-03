Son Dakika! Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu

Son dakika! Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Komuta kademesi belirlenirken; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olurken; Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu iseHava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak