Son Dakika! Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu
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Son dakika! Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Komuta kademesi belirlenirken; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olurken; Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu iseHava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
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