Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik denetim başlattı

Son dakika: Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilde ağır tahribat oluşturan deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde denetim başlattı. Bakanlığın açıklamasında, "Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. 10 ilde çok sayıda can kaybı ve tahribat yaşandı. Öte yandan bu illerdeki vatandaşlar artçı deprem tehlikesi ve enkaza dönen binanlar nedeniyle geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldı.

TİCARET BAKANLIĞI FIRSATÇILAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Depremi fırsata çevirmek isteyen bazı şahısların ise acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yaptığı ileri sürüldü. İddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde denetim başlattı.

"EN AĞIR İDARİ YAPTIRIM CAZALARI UYGULANACAK"

Bakanlık açıklamasında, "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:

BAŞSAVCILIK DA OTOBÜS FİYATLARI İÇİN İNCELEME BAŞLATIMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını ve battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının 2-3 kat artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını ifade etti.