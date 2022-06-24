Son Dakika: MİT'ten listeye bir çizik daha! 'Raperin' kod adlı sözde üst düzey terörist Süleymaniye'de öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), birkaç gün önce terör örgütü Pkk'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi de Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirmişti. Operasyon 275 kilometre derinlikte gerçekleştirilmişti.

"RAPERİN" KOD ADLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MİT başarılı operasyonlarına bir yenisini daha eklerken, bugün PKK terör örgütüne ağır bir darbe daha indirilmiş oldu. Sözde üst düzey yöneticilerden "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

KANDİL'İN TALİMATIYLA SÜLEYMANİYE'YE İNTİKAL ETMİŞ

Edinilen bilgilere göre, MİT'in sahadaki ajanları, Delal Azizoğlu'nun Süleymaniye'de bulunduğunu tespit etti. Örgütsel faaliyetleri tespit edilen Delal Azizoğlu'nun konumu saha elemanları tarafından belirlendi. Kandil'in talimatı ile Süleymaniye'ye intikal eden Raperin Kod Delal Azizoğlu MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük bir gizlilik içinde Irak'ı terk etti.

DELAL AZİZOĞLU'NUN TERÖR SİCİLİ KABARIK

Delal Azizoğlu, 1992 yılında örgüte katıldı. Diyarbakır kırsalında sekiz yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdi. Daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldı. 2001 yılında Brüksel'de "sözde" Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçildi. Azizoğlu, Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize etti. 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri organize eden isim yine Azizoğlu oldu. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi. Daha sonra ise KONGRA-GEL Başkanlık Divanı Üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın yöneticisi oldu. Bu tarihten itibaren, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirilen Azizoğlu, bu görevlerinin yanı sıra 2018 yılı itibarıyla KCK Yüksek Adalet Divanı yönetiminde yer alıyordu.

GRİ KATEGORİDEKİ "ARİN" KOD ADLI TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu.

500 BİN TL'YE KADAR ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik 19 Haziran'da düzenlenen 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'YJA-Star kadın sorumlusu' olan ve mayıncı olarak faaliyet gösteren, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi. Alp'in, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirlendi.

UZMAN ÇAVUŞ ERCAN ÖZCAN'IN KANI YERDE KALMADI

Teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 31 Mayıs'ta, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanının yerde kalmadığı belirtildi.