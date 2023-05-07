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Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Son dakika: MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk- Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, geçmişteSinop/Gerze-Yenikent'te jandarma aracına, Sinop/Boyabat'ta polis aracına ait saldırı, Trabzon/Düzköy'de Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Beyaz, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alıyordu. Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi

Terörist Beyaz'ın Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi.

Saha ajanları yönlendirilerek Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle terörist Beyaz, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

PKK Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Mustafa Ozturk:

Elhamdülillah la bu mağara fareleri ne oldu. Artık eskisi gibi değil herşey devletimiz çok güçlü kafanızı çıkartın mağara dan bom çok şükür

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harun demirtaş:

kandildekiler boşunamı diyor akp mhp durdurun kurtarın bizi hergün telef oluyoruz diye bitmek üzereler ramak kaldı

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Kasım Ekşi:

Devlet yarına bırakır,yanına bırakmaz.

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500
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