Son Dakika: Şanlıurfa'da alt geçitte bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Son dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden olup can kayıplarına yola açtı. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. İki kentte de saatlerdir etkili olan yağış sele neden olurken can kayıpları yaşandı.

İKİ İLDE HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYISI 16'E YÜKSELDİ

Şanlıurfa'da dün etkili olan sağanağın ardından selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, Abide Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Cansız beden, ambulansla adli tıp kurumuna gönderildi. Ekiplerin alt geçitteki suyun tahliyesi ve balçığın temizlenmesi için yürüttüğü çalışma sürüyor. Böylece Şanlıurfa can kaybı 14'e yükseldi. Adıyaman'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

BODRUM KATINDA 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Dün Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.