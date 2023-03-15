Son Dakika! Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu

Son dakika! Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, olay sonrası 3 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

3 KİŞİ KAYIP

Bugünse sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Adıyaman Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, olay sonrası 3 kişinin kaybolduğunu söyledi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ŞANLIURFA DA SELE TESLİM

Öte yandan dün akşamdan beri Şanlıurfa da yoğun yağış nedeniyle sele teslim oldu. Kentte birçok ev, iş yeri ve hastaneleri su bastı. Belediye Başkanı Beyazgül, kayıp ihbarlarının olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Şanlıurfa'da bugün eğitime ara verildi.