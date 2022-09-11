Son Dakika! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber! 2 Mehmetçik şehit düştü, 4'ü yaralı

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Uzman çavuşlar Harun Yıldırım ve Savaş Borlu, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düştü. 4 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilirken, teröristlerin bölgeden temizlenmesine yönelik operasyonların ise sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

ARAMA TARAMA FAALİYETİ SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.