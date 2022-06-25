Son Dakika! Marmaris'te 5 gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle 4 bin 500 hektar alan kül oldu. Yangın nedeniyle bölgede yaşayan 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bu sabah kameralar karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangınla ilgili güzel haberi verdi. Bakan, "Güzel haberi vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın dün paylaşmış olduğu o ihtiyatlı sözlerini artık yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasti olabilir.

"YANAN ALANLARDA İSTİSMARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Dünyada kendini bu topraklara, bu bayrağa adamış olan Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin verdikleri mücadele eşsizdir. Yanan alanlarda istismara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Soğutma çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçakla havadan da sürüyor. Karadan ise 405 arazöz ve 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personelle çalışmalara destek veriliyor. Soğutma çalışmaları, geniş alanda sürüyor.

YANGINI ÇIKARAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan Bördübet mevkiindeki ormanda başlayan yangın nedeniyle Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla bir şüpheli yakalandı. Ormanı yaktığını itiraf eden ve tutuklanan S.A., ifadesinde ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle alkol aldığını ve yangını çıkardığını itiraf etti.