Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti

İstanbul'un Marmaray Bostancı durağında gerçekleşen olayda, iddiaya göre genç yaşlarda bir kişi tren geldiği sırada raylara atlayarak intihar etti.

SEFERLER DURDURULDU

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İSTASYONLARDA ÇOK SAYIDA YOLCU BİRİKTİ

Seferlerin durdurulması nedeniyle istasyonlarda hızla çok sayıda yolcu birikmeye başladı. İntihar eden gencin cansız bedeninin kaldırılması için savcının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.