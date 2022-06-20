Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Son dakika: İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atlayarak intihar etti. Marmaray'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'un Marmaray Bostancı durağında gerçekleşen olayda, iddiaya göre genç yaşlarda bir kişi tren geldiği sırada raylara atlayarak intihar etti.
SEFERLER DURDURULDU
Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.
İSTASYONLARDA ÇOK SAYIDA YOLCU BİRİKTİ
Seferlerin durdurulması nedeniyle istasyonlarda hızla çok sayıda yolcu birikmeye başladı. İntihar eden gencin cansız bedeninin kaldırılması için savcının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.