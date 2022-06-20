Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti - Haberler

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Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Son dakika: İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atlayarak intihar etti. Marmaray'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un Marmaray Bostancı durağında gerçekleşen olayda, iddiaya göre genç yaşlarda bir kişi tren geldiği sırada raylara atlayarak intihar etti.

SEFERLER DURDURULDU

Olayla ilgili Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İSTASYONLARDA ÇOK SAYIDA YOLCU BİRİKTİ

Seferlerin durdurulması nedeniyle istasyonlarda hızla çok sayıda yolcu birikmeye başladı. İntihar eden gencin cansız bedeninin kaldırılması için savcının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.

Son Dakika: Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı! Seferler çift yönlü olarak durduruldu

Son Dakika: Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferler çift yönlü olarak durduruldu

Son Dakika: Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferler çift yönlü olarak durduruldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İstanbul Marmaray Güncel Haberler Son Dakika

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