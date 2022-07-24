Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika: Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Manisa'da yangın bölgesindeki 20 ev boşaltılıp 40 kişi tahliye edilirken, Kütahya'da ise alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde tahliye çalışması başlatıldı. Rüzgarların etkisiyle büyüyen yangıları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa ve Kütahya'da akşam üzeri başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İki ilde de alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'DA OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

20 EV BOŞALTILDI, 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

KÜTAHYA'DA DA YANGIN SÜRÜYOR

Kütahya'da ise Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

BÖLGEYE HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor.

Son Dakika: Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı

KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kütahya Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title