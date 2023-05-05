Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında

Son dakika: 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıktığı Malatya'da 4 katlı hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Olaydan önce hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden 3'ü enkazdan kendi imkanlarıyla çıkabildi. Enkaz altında kalan ve canlı olduğu öğrenilen Oktay Gücü isimli vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay Gücü (29) adlı bir kişinin kaldığı öğrenildi. Enkazda kalan genç için itfaiye ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gücü'nün canlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

HURDA TOPLAMAK İÇİN BİNAYA GİRMİŞLER

Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.

İşte olay yerinden fotoğraflar:



