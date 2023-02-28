Son Dakika: Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ardından binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, bu kez Kayseri sallandı.

KAYSERİ 4.4 İLE SALLANDI

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden olurken, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

KAYSERİ'DE 433 BİNA AĞIR HASARLI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kayseri Valiliği, kentte 433 ağır hasarlı yapı olduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce toplam 13 bin 840 başvurudan 4 bin 239 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 2 bin 151 hasarsız, bin 633 az hasarlı, 22 orta hasarlı ve 433 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Kayseri genelinde ağır hasarlı 7 cami minaresi ilgili belediyeler tarafından yıktırıldı" ifadeleri kullanıldı.