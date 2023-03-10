Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 932'ye yükseldi

Son dakika: 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde acı tablo ağırlaşmaya devam ediyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. 11 ili vuran depremde son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Bakan Kurum, hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini söyledi. Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgemizdeki illerimizde 5 milyon 4 bin 175 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

"YIKILAN BİNALAR 99 ÖNCESİ YAPILMIŞ"

Kurum, şunları söyledi: "Diğer illerimizde de yüzde 90 seviyesindeyiz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde diğer illerimizdeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Burada artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti çalıştığımız illerimiz, ilçelerimiz de mevcut. Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz.

"YAPI DENETİME TABİ OLMAYAN YERLERDE YOĞUN YIKIM VAR"

2022'de yapılan düzenlemeler sonrasında yıkılan yapılara baktığımızda sadece 3,3'ü olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yapılması gereken çalışmaya ilişkin bize önemli bir veri veriyor. Yapı denetime tabi olmayan, fay hatlarına yakın mesafede olan, nispeten zemin sıvılaşmasının daha yüksek olduğu yerlerde yoğun yıkımın yaşandığını da buradaki tespitlerimizde gördük."