Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da hissedildi

Son dakika: Ege Denizi Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Birkaç dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedilirken bölgede saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Birkaç dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesajlar paylaştı. Sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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