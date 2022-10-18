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Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da hissedildi

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Son dakika: Ege Denizi Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Birkaç dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedilirken bölgede saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da hissedildi

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Birkaç dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesajlar paylaştı. Sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ege Denizi Deprem İzmir Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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