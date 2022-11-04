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Son dakika: İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika: İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum. depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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