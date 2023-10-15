Son Dakika! Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı

Son dakika! İstanbul-Van seferini yapan yolcu otobüsü Sivas'ta kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

DEVRİLDİ

İstanbul- Van seferini yapan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.