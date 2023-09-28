Son Dakika: İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sonrası Vali Gül'den uyarı: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız
Son dakika: İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, su basma riski bulunan yerlerin hızlıca boşaltılmasını istedi.
SABAHA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.
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