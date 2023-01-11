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Son dakika: İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni dava açıldı

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Son dakika: İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni dava açıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023'te görülecek.

YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı.

İMAMOĞLU'NA "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" SUÇLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni dava açıldı. İlk duruşma 15 Haziran'da görülecek.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

menderes ve demokrat partide vakti zamanında böyle hareket ediyordu en sonunda demokrasiyi tamamen kaldırmak için tahkikat komisyonu kurmaya kalktılar sonrası malum

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