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Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, gözler şimdi Çanakkale'de

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Son dakika: Hatay'ın Belen ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede büyük bir alanın küle döndüğünü gösteren görüntüler yürek burkarken, Çanakkale'de 8 köye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ise halen sürüyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 gündür devam eden Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güzel haberi duyurarak "Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. Şimdi ise gözler Çanakkale'de 50 saate yakındır söndürülemeyen yangından gelecek güzel habere çevrilmiş durumda.

Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Yumaklı sosyal medyadan yangınlara ilişkin son bilgilendirme paylaşımında, "Hatay, #Belen'deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce çıkan ve büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi. Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.

Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde ise 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangında 50 saat geride kaldı. Ekipler gece boyu süren çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla devam ettiriyor. Alevlerden etkilenen 8 köyden vatandaşlar tahliye edildi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Çanakkale Belen Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Yangını çıkaranı tespit ediyor,yakalıyor ve diyelim tutukluyorsunuz. Ne ceza vereceksiniz yanan orman ,ağaçlar nasıl ve kaç yılda geri gelecek. Kim tazmin edecek. Ağaçların eski haline gelinceye kadar geçecek zaman hapis olmalı. Veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeli. Gerisi fasa fiso

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