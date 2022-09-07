Son dakika haberleri! Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi

Son dakika haber: BURSA'da, ormanda kozalak toplarken çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Ceyhun Çetin (31) cinayeti davasında mütalaa veren savcı, 5 sanıktan her biri için ömür boyu hapis cezası talep etti.

BURSA'da, ormanda kozalak toplarken çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Ceyhun Çetin (31) cinayeti davasında mütalaa veren savcı, 5 sanıktan her biri için ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı, daha sonra kavgaya hangi tarafın sebep olduğunun belirlenemediğini, bu nedenle 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederek, her sanık için 18'er yıl hapis istedi.

Karacabey ilçesi kırsal Okçular Mahallesi'nde, evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Çetin, geçen yıl Kasım ayında, ek gelir elde etmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanda kozalak toplayan Çetin'in çuvalları, iddiaya göre, çalınmak istendi. Bu sırada Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 5 kişi arasında arbede çıktı. Şüpheliler, Çetin'i kozalak toplama aparatı ile dövdükten sonra bıçaklayıp, kaçtı. Çetin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, kaçan şüphelileri belirleyip, harekete geçti. Ekipler Murat Ay (23), Erhan Özyıldırım (30), Sedat Özyıldırım (29), Yunus Yiğit (36) ve Ahmet Kaya'yı (35) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Murat Ay tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savunmaların ardından mütalaasını veren savcı, her sanık için ömür boyu hapis cezası talep etti. Daha sonra savcı, kavgaya hangi tarafın sebep olduğunun belirlenemediğini, bu nedenle 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederek, sanıklar için 18'er yıl hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, savunma için ek süre verip, duruşmayı erteledi.