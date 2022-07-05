Son dakika haberleri | Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına 'fezleke'

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan firari sanık Mehmet Yılmaz'ın (41) avukatı Emre Ayan hakkında, 'suçluyu kayırma' suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 184 gündür yakalanamadı.

Avukat Emre Ayan suçlamaları reddederek, "Bu fezleke avukatlık mesleğine ve savunma makamına açık bir saldırıdır. Bir hukukçu olarak meslek ilkeleri ve kanunla üzerimize yüklenmiş mesleki sır saklama yükümlülüğüme ve savunma hakkına karşı zorlama yoluyla yazılmış içeriğinde iddia bile olsa şahsı nasıl sakladığım nasıl kaçırdığım yönünde hiçbir delil ve anlatım bulunmayan bir hukuk garabetidir. Bir ceza avukatı şüphesiz müvekkiline yöneltilen okları kendi üzerine gerektiğinde çekip bunu göğüsleyebilmelidir. Bu durumu mesleğimin bir cilvesi olarak görüp alnım ak, vicdanım tertemiz bir şekilde savunma görevimi sonuna kadar şerefle yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.