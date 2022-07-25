Son dakika haberi | Volkan Gültekin: "Ankapark'ın Yapımına Bir Kişi Karar Verdi Ama Geleceğine Halk Karar Verecek"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankapark'ın mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devir süreci ile ilgili ayrıntılı açıklama yaptı. Gültekin, "Ankapark'ın mevcut durumu hakkında Belediye tespit yapıyor. Parktaki zarar tespit edilirken hangi oyuncakların kullanılabilir olduğu araştırılıyor. Halkın parasıyla yapılmış parkın en az kamu zararı ile nasıl değerlendirilebileceği araştırılıyor. Zararın boyutu, maliyeti ve onarım süreleri tespit edildikten sonra halkla paylaşılacak. Ankapark'ın yapımına bir kişi karar verdi ama Ankapark'ın geleceğine halk karar verecek" dedi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabında; kapılarını 21 Mart 2019'da açan, 801 milyon dolara mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle belediyeye devredilen Ankapark'a ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Gültekin şu bilgileri verdi:

"Tüm uzmanlar bu parkın yapımına maliyeti, konumu ve boyutu nedeniyle karşı çıktı. Ancak bu itirazlara kulak tıkandı, 1 (yazıyla bir) kişinin kararıyla 801 milyon dolar harcanarak bu park yapıldı. Dökümü: https://ankara.bel.tr/israf-sayfasi/ankapark-maliyeti

Uzmanların 'işletilemez' görüşleri önemsenmedi. 'En büyüğü olsun' kompleksi devreye girdi ve gereksiz harcamalar yapılarak israf rekoru kırıldı. Dünyadaki diğer örneklerinde en fazla 90 oyuncak varken buraya halkın parasıyla 1200 oyuncak alındı. Dünyadaki diğer örneklerini özel sektör yaparken, Ankara'da dev kamu kaynakları (halkın parası) bu projeye aktarıldı.

Ankara halkı, suyun metreküpüne ortalama 1,60 dolar, yani güncel olarak 28,5 TL ödüyordu. EGO biletleri ortalama 1 dolar, yani güncel olarak 17.8 TL'ydi. Halk pahalı su ve pahalı ulaşım kullanırken buradan elde edilen kaynaklarla 801 milyon dolarlık israf projesi yapıldı.

ANKAPARK, 2019 yerel seçimlerinden önce 5 kez ihale edildi, beklenen oldu ve talipli bulamadı. Eğer verimli bir proje olsaydı iş dünyası bu kadar büyük bir yatırım için sıraya girer, birbirleriyle rekabet ederdi. Parkın oyuncaklarını alan, Çin'de şirket kurup kar üstüne kar elde eden ortaklara Ankapark'ın işletmesi de 6. ihalede verildi! İhalelerle ilgili ABB savcılığa başvurdu.

Ankapark, içine oyuncakları alan firmaya bu kez işletilmesi için teslim edildi. 21 Mart 2019 tarihinde, seçimlerden hemen önce apar topar açıldı. Giriş ücreti 15 TL'ye düşürülmesine rağmen rağbet görmedi ve zarar ettiği gerekçesiyle 8 ay sonra işletmeci tarafından kapatıldı.

Parkın açık kaldığı süreçte işletmecinin Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'den istediği tüm talepler (otobüs, reklam panosu vb.) karşılandı. Çünkü 'yapılmasın' denilmesine rağmen yapılmış, halkın parası harcanmıştı. Zarar etmesini kimse istemedi. 30 Nisan 2020'de, işletmeci tarafından ABB'ye ödenmesi gereken 26 Milyon 400 bin TL ödenmedi. Sözleşme gereği açık tutulması gereken park kapalıydı. Bunun üzerine 28 Mayıs 2020'de ABB "fesih ihtarnamesi" gönderdi. Parkın tahliye talebi ilk kez bu tarihte yapılmış oldu.

ABB, fesih için verilen süre dolduğu gün (8 Ekim 2020) tahliye için Kaymakamlığa başvurdu. Yanıt alınamayınca 10 Kasım 2020'de, yani zaman kaybetmeden, ikinci kez Kaymakamlığa başvurdu. Çünkü her geçen gün, kapalı olan parkta bakımsızlıktan dolayı oyuncaklar çürüyordu. 12 Kasım 2020'de işletmeci, parkı tahliye etmemek için Belediye aleyhine dava açtı. ve maalesef, mahkeme 801 milyon dolarlık parka sadece 50 bin TL teminat alarak tahliye işlemini durdurdu, tedbir kararı aldı. 27 Kasım 2020'de Kaymakamlık ABB'nin tahliye talebini reddetti.

ABB parkı alma ısrarından vazgeçmedi çünkü halkın parası hiç ediliyor, park çürüyordu. 19 Aralık 2020'de tahliye talebinin reddi kararı istinaf mahkemesine taşındı. Ankara genelinde afişler asılarak parkın geri istenildiği halka duyuruldu.

Tedbir kararına 7 kez itiraz edildi, hatta belediye daha fazla teminat vererek parkın en azından dava sonuna kadar devredilmesini talep etti. ABB'nin her başvurusunda mahkemeye parkın çürüdüğü, kamu zararının katlanarak arttığı defalarca beyan edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da canlı yayınlanan ABB Meclisi'nde yaptığı konuşmalarında kamu zararının arttığını, hırsızlık vakası yaşandığını ve parkı devralmayı istediklerini defalarca açıkladı.

Özellikle vurguluyoruz: Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkı geri almak için yasal olarak yapılabilecek işlemlerin tamamını defalarca yaptı. ABB'nin personeli parka hiç giremedi. İhbarların artması üzerine, devasa parkın etrafında belediye güvenlik ekipleri devriye attı. 2021 yılından itibaren tespit edilen 87 hırsızlık vakası derhal emniyete bildirildi. O süreçte mahkemeye yine bu hırsızlık vakaları fotoğrafları ve tutanaklarıyla defalarca bildirildi, tedbir kararının kaldırılması talep edildi. Bir yandan da park için yapılan 58 ihalede sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

3 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda, 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankapark'ın tahliyesine karar verildi. Ankapark, 18 Temmuz 2022 tarihinde ABB'ye devredildi.

Ankapark'a harcanan para ile neler yapılabilirdi? ŞU AN NE YAPILIYOR?

ANKAPARK'ın mevcut durumu hakkında Belediye tespit yapıyor. Parktaki zarar tespit edilirken hangi oyuncakların kullanılabilir olduğu araştırılıyor. Halkın parasıyla yapılmış parkın en az kamu zararı ile nasıl değerlendirilebileceği araştırılıyor. 1200 oyuncak olan ve 120 futbol sahası büyüklüğündeki bu alandaki tespit çalışmaları bir süre daha devam edecek. Bu süreçte https://forms.ankara.bel.tr/ankapark adresi üzerinden vatandaşlarımızın da talepleri alınıyor. İlgili STK'lara da görüşlerinin alınması için yazı yazılıyor. Zararın boyutu, maliyeti ve onarım süreleri tespit edildikten sonra halkla paylaşılacak. Ankapark'ın yapımına bir kişi karar verdi ama Ankapark'ın geleceğine halk karar verecek."

ANKA / Güncel