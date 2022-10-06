Son dakika haberi... Çorlu Tren Faciasına İlişkin Davada Sanık Mümin Karasu'nun Tutuklanmasına Karar Verildi

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - ÇAĞATAN AKYOL

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada sanıklardan TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu'nun tutuklanmasına karar verildi. Duruşma 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda devam edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde görevli Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde görevli yol bakım ve onarım Şefi Özkan Polat, hat bakım ve onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan köprüler şefi Çetin Yıldırım, TCDD Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Yol Kontrolörü Burhan Ortancıl, Yüksek Mühendis Tevfik Baran Önder, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras ve mühendisler Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu'nun SEGBİS'de hazır olmadığı anlaşıldı, 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan ve Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli ise mazeretli olarak duruşmaya katılmadı.

"ERTLENEN İHALE YAPILSAYDI DA KAZADAN ÖNCE TAMAMLANAMAZDI"

Sanık mühendis Deniz Parlak mahkemedeki savunmasında, "Özkan Polat, 5 Ekim 2017'de yıl sonunda ihale dosyası hazırlanması için 2017 yılı senelik umumi raporlarına göre ihale hazırlamamız için elzem imalatların yapılması emri verdi. 18 Haziran 2018'de ise ödenek yetersizliği nedeniyle ihale ertlenmiştir. Daha sonra da Çorlu tren kazası meydana gelmiştir. Söz konusu ihale olsa bile ihalenin yapılması için gerekli işlemlerin kazadan öncesine yetişmesi mümkün değildir. Bu beyanlarım suçumu kabul ettiğim anlamına gelmemektedir. Adli tıp raporunda da balas tutucunun olaya etkisi olmadığı yönünde tespiti bulunmaktadır. Zaten balas tutucunun suyu tutma önleme gibi bir işlevi de yoktur. Balas tutucunun kazayla bir ilgisi yoktur" dedi.

"SÖZ KONUSU BALAS TUTUCUNUN KAZAYLA İLGİSİ YOKTUR"

Sanık mühendis Kubilay Başkaya, "Söz kanısı kaza benim sözleşmeler yaptığım herhangi bir hat kısmında gerçekleşmemiştir. Kimseye danışmaksızın denetim, test vb. şeyler yapmam mümkün değildir. İhale dosyasıyla ilgili ise dosya tarafımızca hazırlanmıştır. Balas tutucuyu yapmanın uygun olmayacağı tarafımızca değerlendirilmiştir. Balas tutucu yaptırma yönelimim olmadı ayrıca balas tutucunun olayla ilgisi olmadığının tespit edildiğini de eklemek isterim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatlarının oluşturulan mahal listesinde yer alan balas tutuyla ilgili mahal listesinden çıkarılmasına kim karar verdi sorusu üzerine Başkaya, "Söz konusu menfezin onarıma ihtiyacı olmadığını Deniz Parlk ile tespit ettik" cevabını verdi.

"OLASI KASIT" İÇİN EK SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİLER

Mahkeme başkanı davadaki tüm sanıklara "olası kasıt" suçundan ek savunma yapmak isteyip istemediklerini sordu. Sanıklar üzerlerine atılan suçları kabul etmeyerek ek savunma da yapmak istemediler.

"ÇOK GÜZEL ÜÇ MAYMUNU OYNADINIZ"

Kazada yakınlarını kaybeden Zeliha Bilgin mahemede söz alarak, "Benim kimleri kaybettiğimi buradakilerin çoğu biliyor. Kızım Bihter Bilgin'i 14 yaşında TCDD'nin ihmaline kurban verdim iki kız kardeşimi de sizlerin ihmallerine kurban verdim. Bugün siz heyet olarak çok güzel sorular sordunuz ama hiçbir cevap veremediler. ama şunu gördüm birçok ey değişmiş kimileri üst kademelere terfi etmiş. 2017'den sonra çok güzel şeyler yapılmış. keşke bunları 2018'de yapsaydınız da benim yakınlarım yanımda olsaydı. Anlaşmış şekilde bilmiyoruz diyorlar. Mühendis olmuşlar ben cahil halimde burada onlara gülüyorum. Mümin Karasu'nun buraya zorla getirilmesini istiyorum. 25 kişi öldü, 4'ü benim canım. Ben evlatsız kaldım, kardeşsiz kaldım. Çok güzel üç maymunu oynadınız" dedi.

"HİSSETTİKLERİ TEK BASKI SİZİN ÇAPRAZ SORGULARINIZ"

Mısra Öz ise, "Biz burada 4 yıldır adeletin karşısında dileniyoruz. Mümin Karası kimden ne cesaret bularak SEGBİS ile hazır olmuyor. Sayın heyet bugün yapmış olduğu bu hareket, 7'si çocuk 25 kişiye karşı saygısızlıktır. Hissettikleri tek baskı sizin çapraz sorgularınız" diye konuştu. Duruşma salonunda yakınlarını kaybeden bazı müştekiler göz yaşlarına hakim olamadı.

MÜMİN KARASU'NUN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme bir kısım katılanlar avukatı Evren İşler'in sanıkların ortak müdaafiliğine dair, menfaat çatışması nedeniyle müdafiinin çekinmesi isteminin kabulüne, sanıklar Levent Muammer Meriçli ve Nihat Aslan'ın bir sonraki duruşma hazır bulunmalarının ihtarına, sanık Mümün Karasu'nun tutuklanmasına, diğer sanıklar hakkında yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.