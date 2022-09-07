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Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında, birinin boynundaki muskada, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı

SUİKASTIN YAPILACAĞI YER VE SAAT MUSKADA YAZILI

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı

Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler

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