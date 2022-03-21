DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu. Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı. Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi.

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

DİYARBAKIR'DA HDP'NİN NEVRUZ ETKİNLİĞİ; PKK LEHİNE SLOGAN ATANLARA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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