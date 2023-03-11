Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 975'e yükseldi

Son dakika: 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde acı tablo giderek daha da ağırlaşıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 975'e yükseldiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bölgedeki son durumu AFAD Başkanı Yunus Sezer aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 975'e yükseldiğini belirtti. Sezer, "Hayatını kaybedenlerin 6 bin 278'i yabancı uyruklu. Bölgede sık sık artçı depremler olmakta. Burada hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz." dedi.

"ARTÇI SARSINTILARIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sezer, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girmelerini istemiyoruz. Artçı sarsıntıların devam edeceğini düşünüyoruz. Haftada birkaç kez uyarıda bulunuyoruz. Eşyalarınızı taşımak için hasarlı binalara girmeyin. Bölgede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bölgede çalışanlara ise Allah'tan kolaylık diliyorum.

"74 UÇAK, 99 HELİKOPTER VAR"

Yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri bölgede bulunuyor. Hava gücünü kullanıyoruz. 74 uçak, 99 helikopter var. Gıda taşımaları devam ediyor. 18 bin 53 iş makinesi bölgede enkaz kaldırıyor. Barınma talebinde istediğimiz düşüş yok. Bunun iki sebebi var. Birincisi artçıların devam etmesi.

"BÖLGEDE 414 BİN ÇADIR KURULMUŞ DURUMDA"

Dünya çadır stokunun büyük bir bölümünü Türkiye'ye aktarıyoruz. Şu an 414 bin çadır kurulmuş durumda bölgede. 332 tane çadır kentimiz var bölgede. Çadırda hedefimiz 700 bin. Bölgede çadırlarda konteynerlarda, 1 milyon 800 bin civarında kişi kalıyor. Konteyner kentlerin alt yapı çalışmalarına başlandı. 42 tanesinin alt yapısı bitirildi. 17 bin 887 konteyner yerleştirildi.

"TAHLİYE DEVAM EDİYOR"

13 bin mobil wc ve duş, ihtiyaç olan alanlara gönderildi. Hava kara ve demiryolu araçları ile tahliye devam ediyor. 935 bin 722 depremzede diğer illerimize tahliyesini gerçekleştirdik. 373 bin depremzede Deprem bölgesinin dışında misafirhanemizde kalıyor. Ramazan Ayı'nda gıda konusunda desteklerin devam etmesi önemli.

"HİJYEN MALZEMELERİNE İHTİYAÇ DEVAM EDİYOR"

Hijyen malzemelerine ihtiyaç devam ediyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Yıkılacak, ağır hasarlı binalarımıza ve orta hasarlı binalarımıza vatandaşlarımız girmesin. Eşyalarını taşımasınlar, ağır hasarlı binalara girmesinler."