Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının gerçekleştiği olay yerinden açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" ifadeleri kullandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında bombalı saldırı meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yetkililer alarm durumuna geçti.

6 CAN KAYBI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"KADIN SALDIRGAN BOMBAYI PATLATTI"

Olayın ardından İstiklal Caddesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kadın saldırganın bombayı patlattığını belirten Oktay, "Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

"TÜM KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR"

Oktay, "Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Tanıklarla görüşülüyor. An itibariyle 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisinin durumu ağır. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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