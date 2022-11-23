Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar hakkında yeni bir bilgi verdi. İlk kez kent ismi telaffuz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de kara harekatına yönelik ciddi mesajlar vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türkiye tarafına roket atılan Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgesiyle ilgili de konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki süreçte teröre ağır darbeler indireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz" dedi.
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