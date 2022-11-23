Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar hakkında yeni bir bilgi verdi. İlk kez kent ismi telaffuz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de kara harekatına yönelik ciddi mesajlar vermişti.