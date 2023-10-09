Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Son dakika: Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail ordusunun misillemede bulunmasıyla Filistin alev çemberine dönüştü. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için Türkiye de devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı devam ederken, bölgede tansiyonun düşürülmesi için Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KABİNE TOPLANTISINA ARA VERİP ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE, ÇATIŞMANIN SON BULMASI İÇİN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

İSRAİL-HAMAS GERİLİMİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 560 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.