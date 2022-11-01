Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına ilk tepki: Bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Emniyet teşkilatımıza iftirada bulunamazsın. Bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır" diyen Erdoğan, "Hükümetin cari açığı uyuşturucudan temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara yanıtı yarın vereceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan uyuşturucu çıkışı hakkında da açıklamalarda bulundu.

YARINI İŞARET ETTİ

Açıklamalarında Erdoğan, "Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim" dedi.

"BİZ HARAMI, HELALİ İYİ BİLİRİZ"

Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır" dedi.

"BOMBA PATLATMAKLA, YALANI SİLAH OLARAK KULLANMAK ARASINDA FARK YOK"

Erdoğan, sözlerini "Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur" diyerek sürdürdü.