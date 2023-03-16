Son Dakika: Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisindeyken bir deprem haberi de Bolu'dan geldi.

BOLU 4.8 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.