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Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

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Son dakika: Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Ankara'nın Mamak ilçesinde Kayaş semtindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda bir patlamayla ilgili Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Olayla ilgili gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır." denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise şunları dedi: " Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir."

Geçtiğimiz ay da Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın dinamit lokumu üretimi sırasında kimyasal tepkimeden kaynaklandığını açıklamıştı.

İşte bölgeden ilk görüntüler:

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ankara Mke Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (8)

Ekrem Uçar:

Ormanları yakan kişiyi 6 defa serbest bırakan hakimler incelenmeli… Önemli yerleri yakanlara çok komik cezalar verenler bu olayların müsebbipleridir. Vatanımızın nefes almasını sağlayan hainler için idam gelmelidir… Bir yerden düğmeye basılmış gibi… Her taraftan yangın ve felaket haberleri geliyor. Lütfen kendimize gelelim

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Tiyatro:

?????? biri arkasına takmış diğeri ahtopot'a. Gene içlerinde birtane mantıklı yorum yapan doğuş kardeşimizi tebrik ediyorum. Kafadan catlama patlamadan daha çok. ??????

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Rasim Karakaya:

Son 20 yılda 3 üncü olduğunu hatırlıyorum. Ciddi söylüyorum biz nükleer filan işletmeyelim. Bir gün onu da patlatırız

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