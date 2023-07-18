Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son dakika: Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

MÜDAHALE ETMEKTE GÜÇLÜK YAŞIYORLAR

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Ankara'nın Mamak ilçesinde Kayaş semtindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda bir patlamayla ilgili Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Olayla ilgili gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır." denildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise şunları dedi: " Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir."

GEÇEN AY DA MKE ROKET FABRİKASINDA PATLAMA OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay da Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın dinamit lokumu üretimi sırasında kimyasal tepkimeden kaynaklandığını açıklamıştı.

İşte bölgeden ilk görüntüler: