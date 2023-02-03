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Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yaralılar var

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Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

5 YARALI VAR

Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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