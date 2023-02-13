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Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan, 70 kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alpargün, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adana'da da çok sayıda binayı yıktı. Adana'da yıkılan binalardan birisi de 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı oldu. Apartman enkazından 70 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Depremin ardından KKTC'ye kaçan apartmanı yapan müteahhit Hasan Alpargün yakalanarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpargün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

"Depreme dayanıklı" şeklinde reklamı yapılan binanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yakalanan Alpargün, Adana'ya getirilmişti.

Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Alpargün'ün, Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenmişti. Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada, "Mukedderat" sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise, "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü" cevabını vermişti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Adana Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

FATİH ARSLAN:

Her zaman ki gibi günah keçisi aramaya başlamışlar. Beş yaşında ki bebe bile bu mutahitlere kim denetliyor kim tamam diyip ruhsatı veriyor demezmi.

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Ramazan Özmen:

Peki bu binaya ruhsatı kim verdi. Elektrik ve suyu kim açtırdı. Onlarda yargılansın.

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tugce ekin:

İmar barışı adı altında cinayet fermanını onaylayan, imar affıyla145 bin maraşlının derdine deva olduk diyenler de yargılanacak mı ?

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