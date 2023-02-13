Son Dakika: Adana'da yaptığı lüks apartman 70 kişiye mezar olan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adana'da da çok sayıda binayı yıktı. Adana'da yıkılan binalardan birisi de 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı oldu. Apartman enkazından 70 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

MÜTEAHHİT ALPARGÜN TUTUKLANDI

Depremin ardından KKTC'ye kaçan apartmanı yapan müteahhit Hasan Alpargün yakalanarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpargün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KKTC'DE YAKALANDI

"Depreme dayanıklı" şeklinde reklamı yapılan binanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yakalanan Alpargün, Adana'ya getirilmişti.

TÜRKİYE'DEN PARALARI TRANSFER ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Alpargün'ün, Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenmişti. Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada, "Mukedderat" sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise, "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü" cevabını vermişti.