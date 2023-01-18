Son Dakika: ABD'li mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu: Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarı olduğu konusunda hemfikiriz

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Washington'da görüştü. Görüşme sonrasına yaptığı açıklamada "ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz. ABD yönetimi güçlü duruş sergilerse F-16 konusu çözülür" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.

"ABD'YE TEKLİFTE BULUNDUK"

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklama, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi.

F-16 KONUSU

Dışişleri Bakanı, "Blinken ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz. Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz. ABD yönetimi güçlü duruş sergilerse F-16 konusu çözülür. ABD yönetimi kararlıysa Kongre'deki engellemeyi aşabilir" diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için ise "Üçlü mutabakatın hayata geçirilmesi gerekiyor. Somut adımlar bekliyoruz, İsveç daha yolun başında" yorumunda bulundu.

YPG/PKK MESELESİ

Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelede kararlılığını ABD'ye ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'deki operasyonlar F-16 satışı için şart olarak önümüze getirilmedi" dedi.

DOĞU AKDENİZ

ABD'nin Doğu Akdeniz'deki denge politikasını bozduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ABD'yi dengeli olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"KİLİT ROL KONGRE'YE AİT"

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi devam ederken açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Başkan Biden, haziran ayında F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini söylemişti. NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol Kongre'ye ait. Önemli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye meşru güvenlik tehditleriyle karşı karşıya" dedi.