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Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde bir mucize daha gerçekleşti. Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9 gün geride kaldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan büyük yıkımda binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, 10 şehirde çok sayıda bina yerle bir oldu. Arama kurtarma ekipleri depremin ilk anından itibaren fedakarca çalışma gerçekleştirirken, çok sayıda mucize yaşandı.

Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'da da yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar aralıksız sürerken, şehirden gelen son haber herkesi sevince boğdu.

Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Depremin ağır hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'dan gelen son haber herkesi sevince boğdu. AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Güngör, enkazdan alkışlar eşliğinde çıkarıldı. Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları büyük mutluluk yaşadı. Yaşlı kadının akrabaları, arama kurtarma ekiplerine sarılarak sevincini paylaştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Adıyaman Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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