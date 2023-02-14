Son Dakika: 212. saatte gelen mucize! 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde bir mucize daha gerçekleşti. Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9 gün geride kaldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan büyük yıkımda binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, 10 şehirde çok sayıda bina yerle bir oldu. Arama kurtarma ekipleri depremin ilk anından itibaren fedakarca çalışma gerçekleştirirken, çok sayıda mucize yaşandı.

MUCİZE BU SEFER ADIYAMAN'DA YAŞANDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'da da yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar aralıksız sürerken, şehirden gelen son haber herkesi sevince boğdu.

FATMA NİNE DEPREMİN 212. SAATİNDE KURTARILDI

Depremin ağır hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'dan gelen son haber herkesi sevince boğdu. AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Güngör, enkazdan alkışlar eşliğinde çıkarıldı. Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

YAŞLI KADININ YAKINLARI, EKİPLERE SARILDI

Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları büyük mutluluk yaşadı. Yaşlı kadının akrabaları, arama kurtarma ekiplerine sarılarak sevincini paylaştı.